В Латвии 100-летний водитель устроил ДТП и попытался сбежать

В Риге пожилой автомобилист устроил небольшое ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципальную полицию латвийской столицы.

Инцидент произошел днем 12 мая. Во время патрулирования полицейские заметили, как пожилой человек, совершая движение задним ходом, въехал в припаркованный автомобиль, после чего попытался уехать с места ДТП. Данный случай остался бы незамеченным, если бы не возраст водителя — виновнику аварии 100 лет.

Он объяснил, что продолжил движение, поскольку не заметил столкновения.

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