Путину рассказали о рождении ребенка во время строительства Крымского моста

Президент России Владимир Путин во время движения по Крымскому мосту за рулем КамАЗа пообщался со строителями. Об этом во вторник, 15 мая, в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

В кабине с президентом ехали два человека. «Здесь все работали, как говорится, не за заработок, а за совесть. Заработок самой собой. Мы здесь постоянно дневали и ночевали», — сказал один из попутчиков. Другой добавил, что у него здесь родился ребенок.

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Ранее во вторник Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов, имеет ли Путин права для управления грузовиком. «Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — уточнил он.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

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