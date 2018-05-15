Разбуженные после сна на посту гаишники разозлились и попали на видео

Amur.info / YouTube

Спавшие в служебном автомобиле полицейские из Амурской области попали на видео. Ролик размещен на YouTube. Оператор сначала снимает спящих людей, а затем открывает дверь автомобиля и кричит: «Подъем!» Один из полицейских проснулся и попытался остановить съемку.

Проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, пояснив, что инцидент произошел в городе Свободный.

«По ее результатам сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекут и их руководителя», — пообещал собеседник агентства.

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