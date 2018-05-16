На CNN набросились за «угрозу» Трампу в духе Кадырова

Политический обозреватель Крис Силлицца (Chris Cillizza), работающий на CNN, разгневал пользователей Twitter гифкой, изображающей президента США Дональда Трампа под прицелом оружия. На пост обратил внимание главный редактор Independent Journal Review Калеб Халл (Caleb Hull).

«У нас здесь CNN-овский Крис Силлицца постит президента Соединенных Штатов Америки под прицелом. Это CNN», — написал Халл, приложив скриншот публикации сотрудника CNN.

«Трамп, указывающий на небеса, чтобы увековечить память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей», — подписал гифку Силлицца.

Публикацию сотрудника CNN осудили коллеги по цеху и принялись высказывать возмущение под твитом Халла. Некоторые понадеялись на то, что Twitter забанит автора публикации.

«Если бы это было сделано с Хиллари, их бы нашли в Арканзасе с предсмертной запиской в руке и двумя пулями в затылке», — предполагает RKBA1911. « Если бы это сделали с Обамой, кто-то уже был бы в тюрьме», — парирует пользователь с ником chris.

У некоторых микроблогеров вызвало возмущение отсутствие реакции со стороны работодателя. «CNN должен немедленно уволить его», — пишет житель Канады Алекс Спанджоло (Alex Spagnuolo).

После шквала критики Силицца удалил пост с Трампом и разместил отдельно рамку прицела, объяснив, что она автоматически выставляется на первый кадр гиф-анимации, сделанной в программе GifGrabber.

В феврале 2016 года широкий общественный резонанс вызвало видео в Instagram-аккаунте главы Чечни Рамзана Кадырова, на котором лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов и публицист Владимир Кара-Мурза запечатлены через оптический прицел снайперской винтовки. Пост вызвал скандал и был удален Instagram за нарушение правил сообщества.

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