Россия одолжила денег США

Россия в марте 2018 года увеличила вложения в американские казначейские облигации впервые за четыре месяца. Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

В марте инвестиции в американские долговые бумаги выросли на 2,3 миллиарда долларов — до 96,1 миллиарда. В феврале, январе и декабре вложения снижались на 3,1 миллиарда, 5,3 миллиарда и 3,5 миллиарда долларов соответственно.

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Основным кредитором США вновь оказался Китай — объем вложений в КНР в американский долг достигает почти 1,2 триллиона долларов. В тройку лидеров также входят Япония (1,05 триллиона) и Ирландия (317 миллиардов).

Россия в этом списке занимает 16 место. В общей сложности иностранные государства владели в марте 2018 года ценными бумагами США на 6,3 триллиона долларов.

Президент России Владимир Путин 8 мая заявил, что считает необходимым «отвязать» российскую экономику от доллара. По его словам, монополия доллара ненадежна и опасна, и избавление от зависимости от американской валюты — принцип экономического суверенитета.

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