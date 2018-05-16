СК заявил о самоубийстве «русского Илона Маска»

Причиной смерти предпринимателя и инженера Валерия Пшеничного в СИЗО Санкт-Петербурга стало самоубийство. Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель главного следственного управления СК по Петербургу Александр Клаус.

«Достоверно установлено, что имело место самоубийство. В мотивах мы разбираемся — имело ли место доведение до самоубийства, если да, то с чьей стороны — со стороны органов следствия, службы исполнения наказания, сокамерников? Все это отрабатывается», — сказал он.

Пшеничного нашли мертвым в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 5 февраля. Как сообщала «Новая газета», изначально сотрудники изолятора выдавали его смерть за самоубийство, но проведенная экспертиза показала, что причиной стали нанесенные телесные повреждения. Арестованного мужчину били, пытали и насиловали. Его жена рассказала журналистам, что незадолго до смерти Пшеничный передал ей три записки, в которых просил никому ничего не платить.

Пшеничный был задержан в середине января по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны. На этих подлодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении.

Друзья и коллеги называли Пшеничного «русским Илоном Маском».

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