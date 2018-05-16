В Красноярск привезли частицу одеяния Богородицы

Ковчег с частицей ризы (одежды) Пресвятой Богородицы доставили в Красноярск на самолете, пишет «Наш Красноярский край» в среду, 16 мая. В аэропорту святыню, которая обычно хранится в Троице-Сергиевой лавре, встретил глава Красноярской и Ачинской митрополии Пантелеимон.

Ковчег привезли к часовне Великомученицы Параскевы Пятницы на Караульной горке, где митрополит прочел акафист Божией Матери и благословил ризой красноярцев.

Святыню провезут по нескольким православным обителям региона, начиная с храма Пророка Иоанна Предтечи, затем в Покровский кафедральный собор, Успенский мужской и Благовещенский женский монастыри Красноярска.

По преданию риза матери Иисуса Христа — девы Марии — была найдена византийскими аристократами, которые в середине V века совершили паломничество в Палестину.

Ранее, 4 мая, сообщалось об открытии в Норильске храма святого Луки Войно-Ясенецкого — монаха и прославленного хирурга, ставшего лауреатом Сталинской премии за вклад в медицинскую науку.

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