Томский губернатор похвастался болотом перед послами из Евросоюза

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал болото главным экологическим богатством своего региона. Об этом политик заявил во время выступления перед послами государств — членов Евросоюза в российском представительстве ЕС в Москве, сообщает интернет-газета Znak.com.

«У нас колоссальные запасы пресной воды. Если Финляндию называют "страной тысячи озер", то у нас их 113 тысяч! — отметил глава региона. — Наше экологическое богатство — это и крупнейшее в мире Васюганское болото. Оно хранит огромные запасы пресной воды, является родным домом для многих птиц, занесенных в Красную книгу. Мировые эксперты доказали уникальную роль Васюганского болота как "легких планеты", и это сделало Томск центром больших научных проектов по изучению климата».

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Жвачкин пригласил представителей стран ЕС к сотрудничеству, а также заверил их, что томичам близок девиз Евросоюза «Единство в многообразии».

«Жители нашего региона представляют более 140 народов. Томичи — это, во-первых, потомки коренных народностей Сибири. Во-вторых, это дети, внуки и правнуки отважных переселенцев из европейской части России начала XX века, приехавших в поисках свободных земель и лучшей жизни», — сказал глава региона.

Мероприятие состоялось спустя сутки после принятия Госдумой в первом чтении законопроекта о контрсанкциях. «Из-за этого европейские предприниматели заявляют, что им с большой долей вероятности придется уйти с российского рынка», — отмечает издание.

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