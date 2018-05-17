Депутаты испугались бизнеса и дали задний ход

Депутаты Госдумы отложили рассмотрение во втором чтении проекта закона об уголовном наказании за исполнение западных санкций на территории России и за содействие их введению. Второе чтение должно было пройти 17 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам одного из авторов законопроекта и спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата парламента получила большое количество обращений со стороны бизнеса из-за проекта закона. В результате законодатели пришли к выводу, что документ необходимо обсудить дополнительно.

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Законопроект о наказании за соблюдение антироссийских санкций на территории страны прошел первое чтение 15 мая. Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей. Согласно законопроекту, физическим лицам, которые способствуют введению ограничений в отношении России, может грозить до трех лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Одновременно с законопроектом об уголовном преследовании за соблюдение санкций депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о контрсанкциях в отношении США и других стран, поддержавших ограничения в отношении России. Документ позволяет вводить ограничения в отношении любых товаров, произведенных в США или иных государствах. В частности, в проекте закона речь шла об ограничении или запрете поставок алкоголя, табака, технологий и оборудования, сельскохозяйственной продукции.

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