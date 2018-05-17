Кубок мира по футболу спрятали в люксовый кофр

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил уникальный кофр для Кубка мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома в четверг, 17 мая.

Кофр, обитый фирменным материалом Monogram, предназначен для безопасной транспортировки и демонстрации Кубка мира. Также дом выпустил эксклюзивный сундук с коллекционными мячами, в котором размещается коллекция из 13 новых изданий официальных мячей чемпионатов разных лет, начиная с 1970 года.

Фото: Louis Vuitton 1 /4

Кроме того, дом представил капсульную коллекцию к чемпионату мира по футболу. Это эксклюзивные варианты сумки Keepall и рюкзака Apollo, а также подборка кожаных изделий из классической фирменной кожи Epi c инновационным тиснением. Изделия коллекции также украшены специально созданным логотипом Louis Vuitton FIFA World Cup. Также в коллекции использован исторический логотип L.V, впервые появившийся на личных сундуках главы дома Гастона-Луи Вюиттона (1883-1970) и размещенный на изделиях коллекции в дизайне командной нашивки.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Также выпускает парфюмерию: первая мужская коллекция парфюмерии Les Parfums Louis Vuitton появилась в продаже весной 2018 года.

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