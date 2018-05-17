Украинцам предложили календари с российским Крымом

В украинском Тернополе изготовили партию спортивных календарей, где Крым, который Киев считает своей территорией, обозначен частью России. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает агентство УНН.

Одно из частных украинских полиграфических предприятий изготовило более 300 тысяч экземпляров «Календарь игр чемпионата мира по футболу-2018». Продавать их планировалось на территории всей страны. Календарь заметили тогда, когда началось его распространение через почтовые отделения.

На сайте Службы безопасности Украины говорится, что партию календарей изъяли. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса страны.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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