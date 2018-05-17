Купавшийся в «нефти» чиновник из ХМАО обнаружен мертвым

Глава администрации городского поселения Излучинск в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексей Кудрик найден мертвым. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает интернет-газета Znak.com со ссылкой на свои источники.

Тело главы поселения обнаружили с огнестрельным ранением в одном из гаражей. По предварительной информации, чиновник покончил с собой. «По словам знавших Кудрика, в последнее время он конфликтовал с главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным. Повод для этого якобы давали рабочие вопросы», — пишет издание.

На месте происшествия работают следователи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Алексей Кудрик стал героем новостей весной прошлого года, когда ряд СМИ опубликовал его фото, которое чиновник выложил в Instagram. На нем Кудрик лежал в ванной в некоей черной вязкой жидкости. В комментариях к фото пользователи соцсетей высказывали предположение о том, что чиновник купается в нефти.

На должность главы Излучинска Кудрик был назначен в 2010 году, его полномочия заканчивались в этом году.

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