Появились детали повышения пенсионного возраста

Минфин и Минтруд представили варианты повышения пенсионного возраста, правительство уже приступило к обсуждению вопроса. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, министерство финансов считает необходимым повысить возрастной ценз для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Министерство труда предлагает такой же порог для мужчин, но более щадящий для женщин — 60 лет.

Разногласия между ведомствами существуют и по темпам увеличения пенсионного возраста. По мнению Минфина, его следует увеличивать на год через каждые шесть месяцев, но Минтруд, опять же, предлагает более плавные изменения: повышать возрастной порог на один год за год. Изменения могут вступить в силу с 2019-го.

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8 мая премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе».

Согласно опросу HeadHunter, лишь 6 процентов россиян считают необходимым повышение пенсионного возраста. Большая часть респондентов — 53 процента — назвали существующую планку в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин оптимальным возрастом для выхода на пенсию. Около 35 процентов выступают за ее снижение, еще 6 процентов затруднились с ответом.

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