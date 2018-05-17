В Таиланде туристы встанут на учет Минобороны

Минобороны Таиланда запустит базу данных по всем иностранцам, находящимся на территории королевства. Об этом пишет Bangkok Post.

Силовики планируют ввести мониторинг за туристами, инвесторами и иностранными работниками в рамках проекта по обеспечению должного уровня нацбезопасности. Власти намерены контролировать, где проживают приехавшие в страну иностранцы, чтобы предотвратить рост транснациональных преступлений, в частности, торговлю людьми, и террористической активности.

Отмечается, что пока эта база не введена в эксплуатацию, однако правоохранительным органам уже поручено усилить борьбу с нелегалами. Агентство ТАСС сообщает, что в рамках очередного полицейского рейда в Таиланде были задержаны 37 иностранных граждан, в том числе один россиянин.

В настоящее время при въезде в Таиланд иностранцы заполняют анкету, в которой обязаны указать место, где они остановятся.

Таиланд занимает одна из лидирующих строчек в рейтинге популярности у российских туристов. В 2017 году королевство посетили более 1,3 миллиона россиян.

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