«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион

Московский «Спартак» заинтересован в трансфере бразильского полузащитника «Интернасьонала» Родриго Доурадо. Об этом сообщает RadioHincha.final.

По информации источника, красно-белые уже не в первый раз пытаются вести переговоры о переходе игрока, однако ранее условия сделки не устраивали руководство «Интернасьонала». Теперь клуб готов продать Доурадо из-за затруднительного финансового положения.

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Отмечается, что представители «Спартака» посетят ближайший матч бразильской команды, чтобы посмотреть на игру хавбека. Еще одним претендентом на игрока называют португальский «Спортинг».

На счету Доурадо пять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии. Игрок не отметился результативными действиями. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом в составе национальной сборной. «Спартак» в сезоне-2017/18 финишировал третьим в чемпионате России. Впереди команды оказались московские «Локомотив» и ЦСКА.

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