ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов

Московский ЦСКА обыграл махачхалинский «Анжи» в заключительном 30-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и занял второе месте в турнирной таблице, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Благодаря этому армейцы в следующем сезоне стартуют в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 9-й минуте счет открыл нападающий армейцев Ахмед Муса. На 33-й счет сравнял хавбек Арсен Хубулов. Вперед красно-синих вывел форвард Витиньо (61-я минута).

В параллельном матче «Спартак», который до 30-го тура занимал второе место, проиграл «Динамо» — 0:1. На 35-й минуте реализовал пенальти нападающий бело-голубых Евгений Луценко.

В результате красно-белые остались с 56 очками и расположились на третьем месте, пропустив вперед ЦСКА (58 очков). «Спартак», как и армейцы, сыграет в Лиге чемпионов, но начнет еврокубковую кампанию с квалификационного этапа.

Путевки в Лигу Европы получили «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит» и «Уфа».

Чемпионом РФПЛ стал московский «Локомотив», обыгравший 5 мая «Зенит». Чемпионство стало для железнодорожников первым с 2004 года.

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