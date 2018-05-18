Автокран спускал судно, опрокинулся в реку и озадачил всех

В городе Усть-Кут в Иркутской области автокран, спускавший на воду речное судно, опрокинулся. Об этом пишет «Наш Север».

В результате падения 50-тонная машина уперлась стрелой в дно реки Лена. Пострадавших нет.

На место выехали сотрудники транспортной полиции, МЧС и других оперативных служб. Для того чтобы поднять кран, была задействована тяжелая техника, но попытки оказались безуспешными. В итоге машину зафиксировали лебедкой, чтобы избежать дальнейшей деформации стрелы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!