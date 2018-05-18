Найден способ победить бессмертные раковые клетки

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии нашли два фермента, которые защищают хромосомы от повреждения активными формами кислорода и укорочения теломер. Блокирование их активности поможет в борьбе против раковых опухолей, в которых наблюдается высокая активность теломеразы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Перед делением клетки ее ДНК сворачивается в хромосомы, что защищает генетический материал от повреждения. Концы хромосом, у человека состоящие из повторов TTAGGG, называются теломерами. Они предотвращают потерю генов во время митоза, поскольку ДНК-полимераза не способна синтезировать копию ДНК с самого конца, но каждый раз при репликации происходит укорочение теломеры. Фермент теломераза восстанавливает теломеры, однако ее избыточная активность способствует раку, при котором злокачественные клетки становятся практически бессмертными

Показано, что ферменты PRDX1 и MTH1, обладающие антиоксидантным действием, предотвращают повреждение теломер активными формами кислорода. Ученые блокировали активность соединений в раковых клетках и обнаружили, что с каждым циклом деления теломеры стали сокращаться, пока полностью не исчезали. Оказалось, что подавление функций ферментов нарушало деятельность теломеразы.

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