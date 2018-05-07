Найден способ победить особо опасный рак груди

Ученые Монреальского университета (Канада) выяснили, что ключевую роль в формировании метастазов при раке груди играет белок AXL. Блокирование этого соединения может предотвратить развитие неизлечимых вторичных опухолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

При некоторых типах рака молочной железы наблюдается высокая активность фермента HER2, что способствует развитию агрессивных опухолей. Болезнь становится трудноизлечимой при образовании метастазов — вторичных очагов, которые формируются в других тканях и органах из злокачественных клеток, попавших в кровоток. Они являются причиной 90 процентов всех случаев смерти от рака молочной железы.

Исследователи выяснили, что высокий уровень белка AXL в клетках HER2-положительного рака увеличивает вероятность их отрыва от первичной опухоли и метастазирования. Снижение активности соединения повышает выживаемость пациентов. По словам ученых, препараты, нацеленные на AXL, помогут предотвратить распространение раковых клеток в организме и уменьшить риск образования новых очагов заболевания.

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