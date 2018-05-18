Депутат матом нажаловался украинскому премьеру

Министерство финансов Украины проигнорировало правительственное распоряжение о выделении субсидии на ремонт Авдеевской больницы в Донецкой области. По мнению народного депутата Ефима Звягильского, ведомство таким образом послало его и премьер-министра. Об этом сообщает УНИАН.

Парламентарий написал письмо председателю правительства Владимиру Гройсману, в котором пожаловался на бездействие Минфина.

«Информирую Вас, что на выполнение Вашего поручения от 16.11.2017 года относительно восстановления Авдеевской центральной городской больницы Донецкой области (этой больнице более 60 лет), Министерство финансов Украины — Вас и меня послали на *** [мужской половой член]!» — написал главе правительства народный депутат.

Ефиму Звягильскому 85 лет, он является членом всех созывов Верховной Рады. Входит во фракцию «Оппозиционного блока». Он избран в парламент по мажоритарному округу, в который входит Авдеевка.

Авдеевка — прифронтовой город на подконтрольной Украине территории Донбасса. Начиная с 2014 года на территории и в окрестностях города идут непрерывные бои между силовиками и ополченцами, в результате которых город сильно пострадал.

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