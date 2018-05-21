Магазины «Перекресток Экспресс» закроются

Крупнейший российский продовольственный ритейлер X5 Retail Group не смог найти покупателя для магазинов «Перекресток Экспресс» и начал закрывать их. Об этом в понедельник, 21 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, около пяти-десяти объектов были отданы под «Пятерочки», остальные закрытые точки не вписались в этот формат. В декабре сокращенную по размерам сеть повторно предложат к продаже: если и после этого покупатели не появятся, оставшиеся магазины закроют.

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Собеседник издания на рынке недвижимости указывает, что X5 расторгает договоры аренды для этой сети.

О том, что X5 Retail Group решила продать сеть «Перекресток Экспресс» стало известно в осенью 2017 года. Тогда сеть состояла из 170 торговых точек, теперь их осталось 116, то есть в полтора раза меньше. «Идет активная оптимизация сети, в ходе которой закрываются неэффективные магазины, продолжается поиск покупателя на оставшиеся активы» — отметили в X5.

На 31 марта 2018 года в составе Х5 Retail Group было 12,7 тысячи магазинов, из которых 11,78 тысячи — «Пятерочки». В прошлом году выручка ритейлера выросла на 25 процентов, до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль — на 41 процент, до 31,4 миллиарда рублей, EBITDA — на 25 процентов, до 99,1 миллиарда рублей.

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