Дзюба поведал об адских днях

Нападающий сборной России Артем Дзюба, пропустивший часть тренировочного сбора в Австрии из-за болезни, рассказал о своем самочувствии. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Почти сутки температуры нет, поэтому все супер, я счастлив выйти на улицу подышать свежим воздухом. Всем очень рад: ребятам, полю, тренерскому и медицинскому составам, даже вам, журналистам, рад. Жизнь налаживается, потому что 3-4 дня было как в аду», — рассказал Дзюба.

Он отметил, что чувствовал себя одиноко во время болезни, поэтому «дал имена лампочкам». По словам спортсмена, ему потребуется 2-3 дня на восстановление, после чего он включится в тренировочный процесс «по полной».

Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира в австрийском Нойштифте. В составе команды в данный момент находятся 28 футболистов, из числа которых будет сформирована окончательная заявка на турнир. В нее войдут 23 игрока.

Сам мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



