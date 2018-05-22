В Мариинском театре произошло массовое отравление

В Санкт-Петербурге госпитализированы с отравлением семь сотрудников Мариинского театра. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

«Семь человек госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что всего за медицинской помощью обратились 12 работников учреждения, но госпитализация понадобилась не всем. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

«Ведется санитарное расследование. Причины формирования очага устанавливаются», — добавили в Роспотребнадзоре.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!