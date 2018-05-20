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Волочкова заподозрила у себя сходство с Матильдой

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Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова заявила, что, по ее мнению, у нее «много общего» с балериной Матильдой Кшесинской. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Сегодня 150 лет со дня рождения царя Николая Второго🌺 А завтра в эфире радио «Комсомольская Правда» @kp_star_onlinekp в 22.45 я прочитаю дневники Матильды Кшесинской от души.🙏🏻 @maria_remizova #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #лето #комсомольскаяправда

Фото опубликовано @volochkova_art

«Сегодня 150 лет со дня рождения царя Николая Второго. В эфире радио "Комсомольская правда" я почитаю дневники Матильды Кшесинской. Мне кажется, у нас с этой балериной много общего. Я сделаю это от души», сказал она, стоя на фоне портрета себя с последним российским императором.

В марте бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач, находящийся в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве с деньгами артистки, рассказал о ее финансовом положении. По его словам, у балерины есть 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей.

В октябре 2017 года на большие экраны вышел фильм «Матильда» об отношениях будущего российского императора Николая II с балериной. Картина вызвала широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно жаловалась на картину в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм оскорбляет чувства верующих.

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