Жираф-убийца оказался рецидивистом

Студентка нью-йорского университета Миньчжи Лю (Minzhi Liu) заявила, что убивший режиссера Карлоса Карвальо жираф Джеральд напал на нее несколькими месяцами ранее. Об этом сообщило издание The Sun.

Девушка рассказала, что встретилась с Джеральдом, когда выходила с друзьями из ресторана, где они праздновали окончание стажировки в ЮАР. Она приняла поведение приблизившегося к ней жирафа за желание поиграть, но оказалось, что животное прицеливалось, после чего последовал мощный удар головой по лицу девушки. «Я потеряла сознание, а когда очнулась, почувствовала во рту кровь. Я и не знала, что жирафы могут быть жестокими», — рассказала Лю.

Студентка была вынуждена два месяца лечиться от сотрясения мозга, провалов в памяти, сильных ушибов щеки и головы, восстанавливать сломанный зуб и зашивать разорванную десну.

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Марк Теннант, гид с 30-летний стажем, отметил, что девушка была на волосок от смерти. «Если бы Джеральд ударил ее на несколько миллиметров выше, по виску, он бы разбил ей череп и убил на месте». Также он добавил, что жирафы — очень опасные животные и способны убить льва ударом головы.

В начале мая сообщалось о гибели режиссера фильмов о дикой природе Карлоса Карвальо. Жираф Джеральд нанес ему смертельный удар головой.

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