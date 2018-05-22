Радевший за друга детства начальник уголовного розыска попался на взятке

В подмосковной Балашихе арестовали начальника уголовного розыска по подозрению в даче взятки. Об этом во вторник, 22 мая, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Полицейский за семь тысяч долларов хотел решить вопрос о направлении осужденного для отбывания наказания в одну из колоний Тульской, Ярославской либо Курской областей. Денежное вознаграждение предназначалось должностному лицу управления ФСИН по Московской области.

Посредником при передаче денег выступил руководитель одного из отделов тюремного ведомства. Он помещен под домашний арест.

Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения.

Начальник угрозыска радел за друга детства, который получил срок за наркотики, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, полицейский за деньги пытался устроить товарища поближе к Москве.

В МВД уточнили должность арестованного сотрудника — начальник отдела уголовного розыска отдела полиции Балашихи.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — заявила «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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