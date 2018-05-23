Немецкие родители расплатятся за раннее наступление летних каникул

Более 20 немецких семей должны будут выплатить штрафы за то, что их дети несколько дней прогуляли школу, отправившись с родителями в отпуск. Об этом сообщает The Telegraph.

Многие родители забирают детей на несколько дней раньше наступления каникул, стараясь сэкономить на поездках, поскольку цены в эти дни ниже, чем в пик сезона.

В аэропортах Нюрнберга и Меммингена в течение недели до каникул (они начинаются 19 мая) полицейские спрашивали у родителей специальное разрешение из школы. Это касалось всех учеников в возрасте от 4 до 16 лет.

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Как отмечает издание, родителям может грозить штраф в размере до тысячи евро. В Берлине эта сумма может достигать 2,5 тысяч евро.

В Германии посещение школьных занятий обязательно, пропуск уроков приравнивается к административным правонарушениям, особенно внимательно руководство учебных заведений следит за теми случаями, когда каникулы самовольно начинаются или продлеваются на один-два дня.

Как отмечает Deutsche Welle, штрафы за прогулы существовали и раньше, однако суммы не были настолько большими. Так, например, в Дюссельдорфе за каждый пропущенный день родители учеников вынуждены платить до 80 евро, в Кельне — до 155 евро.

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