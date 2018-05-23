В России выступит клоун Джанго Эдвардс

В Москве выступит артист Джанго Эдвардс, основатель школы новой клоунады и учитель Славы Полунина. В его перформансе примут участие 45 клоунов, мимов и ходулистов из США, Италии и Испании, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Я играю везде: перед россиянами, китайцами, американцами, австралийцами, болгарами. Я играл перед сирийскими беженцами в Вене, я играл перед королевой Голландии, играл для Rolling Stones, выступал на частных вечеринках. Знаешь, почему? Потому что все нуждаются в смехе», — высказывался о своей работе Джанго.

Концерт клоуна, получивший название «Лаборатория радости», пройдет 2 июня в столичном торговом центре «Авиапарк». Шоу Джанго родилось из программы «Театр тишины». Первое выступление состоится в 13:00 и будет повторяться каждые два часа. Вход на мероприятие свободный.