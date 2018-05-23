Иудеи обманули американского посла

Посла США в Израиле Дэвида Фридмана раскритиковали за фото с несуществующим иудейским храмом в Иерусалиме. Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время поездки в неофициальную столицу ортодоксальных евреев Бней-Бак, дипломата сфотографировали с изображением Иерусалима с высоты птичьего полета. Однако на Храмовой горе мечеть Купол Скалы была закрашена и заменена на иудейский храм. В то же время находящаяся рядом мечеть Аль-Акса была на месте, отмечает издание.

В американском посольстве в свою очередь потребовали объяснений от организаторов поездки — организации ультраортодоксальных евреев Ачия — за то, что те позволили своему сотруднику ввести в заблуждение посла.

«Он не знал, какую именно фотографию ему дали для фото и очень огорчен, что кто-то воспользовался его визитом в Бней-Бак, чтобы создать такую неприятную ситуацию», — говорится в заявлении.

Право на Храмовую гору не раз становились причиной конфликтов между проживающими в регионе иудеями и мусульманами. Летом 2017 года израильские полицейские застрелили троих палестинцев на Храмовой горе. Тогда же между верующими и сотрудниками полиции возле Аль-Аксы произошла драка из-за усиления мер безопасности в мечети.

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