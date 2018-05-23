Древнее святилище Ямала оказалось самым северным центром железообработки

Археологический памятник Усть-Полуй в Ямало-Ненецком автономном округе является самым северным в Евразии древним центром железообработки. Таковы итоги исследования объекта Научного центра изучения Арктики, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день Усть-Полуй оказался одним из наиболее древних северных пунктов железообработки в целом по Евразии, это достаточно серьезный результат, древнее и севернее точек обработки железа в Евразии на сегодняшний день нет», —рассказал старший научный сотрудник научного центра Андрей Гусев.

Он отметил, что работа по изучению останков животных, каменных орудий, железных вещей велась совместно с канадскими учеными. Ее итоги представлены в сборнике «Археология Арктики. Усть-Полуй: материалы и исследования».

По словам заведующей сектором археологических исследований научного центра Натальи Федоровой, несмотря на имеющейся 15-летний опыт проведения раскопок на Усть-Полуе, многое до сих пор остается неизученным. «Мы только приступили к рассмотрению возможностей этого памятника, мы дали ему другое название, потому что в последние годы раскопок обнаружили там следы разных производств, теперь мы называем его не древнее святилище, а древний сакральный производственный центр», — рассказала она.

Федорова добавила, что сейчас ученые отвечают на вопросы о том, как регион контактировал с дальними центрами евразийских цивилизаций, как происходила смена хозяйства и почему возникло оленеводство.

Усть-Полуй — археологический памятник Нижнего Приобья, расположенный в черте Салехарда. Он тносится к I-II векам до нашей эры, на территории памятника совершались древние ритуалы. Там же найдены следы производственных площадок по изготовлению костяных и роговых предметов, места выплавки железа и бронзы.

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