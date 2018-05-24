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Житель Орска украл гараж и попался

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Полиция Оренбургской области поймала мошенника, укравшего гараж. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

«Подозреваемый на одном из сайтов увидел объявление о скупке металла и, связавшись с работниками организации по указанному телефону, представился владельцем металлического гаража и назвал адрес его расположения. Приехав к месту, рабочие распилили конструкцию и расплатились с мужчиной. Таким образом, местный житель причинил материальный ущерб заявителю на сумму около 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Стражи порядка уточняют, что злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения. Он признал свою вину и раскаялся.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Заведено уголовное дело по статье Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В случае вынесения максимально возможного приговора преступник будет осужден на пять лет лишения свободы.

23 мая в Волгограде трое злоумышленников украли со склада тонну красной икры. Чтобы проникнуть в помещение, они проделали отверстие бензопилами.

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