Ярославскому бизнесу упростят доступ к кредитам с поддержкой Корпорации МСП

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла встреча, посвященная развитию сотрудничества между Корпорацией МСП и правительством Ярославской области в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, повышения доступности государственных мер поддержки для предпринимателей региона.

Губернатор области Дмитрий Миронов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман также обсудили первые результаты и перспективы сотрудничества, в том числе создание в Ярославской области Региональной лизинговой компании (РЛК).

Как отметил Дмитрий Миронов, Корпорация МСП является стратегическим партнером Ярославской области. «Мы работаем над тем, чтобы предприниматели региона смогли получить максимум федеральных мер поддержки. Корпорация предоставляет гарантии и кредиты под льготные проценты, проводит обучение. На территории региона совместно с Корпорацией мы создали Региональную лизинговую компанию — пока единственную в Центральной России», — заявил губернатор. Полноценно она заработает уже этим летом, добавил он, подчеркнув, что это «серьезная поддержка для предпринимателей, которые теперь смогут брать в лизинг оборудование по льготным ставкам».

В свою очередь, Александр Браверман заявил, что Ярославская область является одним из лидеров по темпам экономического роста. В числе перспективных направлений взаимодействия Корпорации МСП и региона он назвал поддержку высокотехнологичных инновационных проектов, реализацию программы льготного лизинга, а также развитие сельхозкооперации. «Одним из важных аспектов для решения этих задач является налаживание эффективной системы информирования представителей бизнеса о реализуемых мерах поддержки. Для упрощения доступа к этой информации мы предлагаем предпринимателям использовать сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, где в формате «одного окна» можно получить все необходимые данные», — отметил он.

Кроме того, в рамках встречи было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской области и МСП Банком. Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов и председатель правления банка Дмитрий Голованов.

По словам Дмитрия Миронова, предприятия региона уже хорошо знакомы с МСП Банком, — Региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году первым в России стал его партнером. «Теперь для получения льготных финансовых продуктов предпринимателям не нужно ехать в Москву, все вопросы можно решить в Ярославле», — добавил губернатор.

МСП Банк рассматривает возможность в рамках соглашения использовать режим ускоренного рассмотрения заявок на кредитование малых и средних компаний Ярославской области, планирует разработку стратегии своего развития для повышения экономического потенциала региона.

В рамках реализации основных направлений сотрудничества стороны рассмотрят возможность размещения на территории Ярославской области удаленных рабочих мест МСП Банка, а также обсудят его участие в федеральных и региональных инвестиционных проектах и программах.

Правительство Ярославской области и МСП Банк также намерены наладить сотрудничество по организации мероприятий, направленных на вовлечение малых и средних компаний в систему закупок крупнейших заказчиков, в том числе с привлечением гарантий банка для обеспечения контрактов и договоров. Стороны также намерены способствовать реализации инвестиционных проектов малых и средних предприятий Ярославской области, в том числе с привлечением заемных средств МСП Банка.