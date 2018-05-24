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Оленевод с ножом напал на медведя и победил

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Оленевод напал с ножом на медведя, чтобы прогнать его, и добился своего, сообщили «Российской газете» в региональном госохотнадзоре.

Зверь получил несколько ножевых ранений и убежал. Мужчина в ходе схватки получил скальпированную рану головы, также у него в нескольких местах прокушена рука. «Пострадавший был доставлен в больницу санитарной авиацией», — рассказали изданию в управлении МВД по Мурманской области.

Инцидент произошел в мае на одном из пастбищ в районе озера Поросозеро. Сотрудник совхоза «Тундра» заметил молодого медведя, убившего и пытавшегося съесть двух оленей из его стада.

Отмечается, что зверь был молодой и только недавно вышел из зимней спячки.

В Заполярье это произошло впервые за последние 10 лет, сообщили газете в Следственном комитете. В 2008 году медведь вытащил через окно мужчину из салона легковой машины. Ему удалось вырваться из лап хищника и залезть под днище автомобиля. Утром медведя спугнули люди, и израненного мужчину доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

В августе 2017 года житель уральского поселка Сосьва Александр Лопахин сумел без оружия отбиться от напавшей на него в лесу медведицы. Мужчина отправил ее в нокдаун серией ударов по морде, после чего хищница выпустила его из лап и убежала. Врачи зафиксировали у уральца рваные раны головы и рук.

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