Родители юных биатлонистов пожаловались на ставившего детям капельницы тренера

Родители юных биатлонистов написали в Центр спортивной подготовки (ЦСП) по олимпийским видам спорта Московской области заявление, в котором рассказали, что тренер Александр Саратовский ставил детям капельницы неизвестного происхождения. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, несколько родителей пожаловались на то, что Саратовский проводил процедуры без их согласия. Кроме того, в распоряжении журналистов оказалось заявление одного из несовершеннолетних спортсменов.

«Тренер, угрожая мне увольнением из команды, заставил приготовиться для постановки капельницы, а также для внутривенного введения лекарственных препаратов… После всего происходящего по отношению ко мне, после его угроз и слов унижения в нецензурной форме, применения физического воздействия (наносил удары лыжной палкой, если ему не нравилось мое выполнение поставленных им задач) прошу вас отстранить Саратовского А.В. от тренерской деятельности», — говорится в тексте заявления, датированного 1 мая 2018 года.

Отмечается, что Саратовский и директор ЦСП Владимир Букоткин оставили должности.

Капельницы считаются запрещенным допинговым методом. Они разрешены только для экстренной медицинской помощи спортсменам.

В конце апреля в ЦСП случился другой скандал. Старший тренер Сергей Тутмин был уволен и отстранен от профессиональной деятельности в связи с обвинениями в домогательствах 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой.

С 2016 года в России введено уголовное наказание за склонение спортсменов к употреблению допинга. За применение в отношении атлета запрещенных субстанций или методов предусматривается наказание — от штрафа до ограничения свободы сроком до двух лет.

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