Уволен обвиненный в домогательствах к 17-летней биатлонистке тренер

Бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин был уволен с очередного места работы и отстранен от профессиональной деятельности в связи с обвинениями в домогательствах 17-летней биатлонистке Анны Моисеевой. Об этом сообщается в официальном заявлении министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

«Не исключаю, что по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную», — заявил Терюшков.

Чиновник также предполагает, что в ходе дальнейшей проверки тренеру может грозить уголовная ответственность. Результаты проверки министерства, которая завершится 30 апреля, будут направлены в прокуратуру.

Министерство начало проверку в других учреждениях, нацеленную на недопущение подобных случаев. Ее результаты станут известны 1 июня этого года.

Ранее 26 апреля 17-летняя Моисеева рассказала о неоднократных домогательствах со стороны 39-летнего Тутмина. Тренер предлагал юной спортсменке содействие в карьере в обмен на интимные отношения.

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