Юная биатлонистка раскрыла подробности домогательств тренера

Российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала о том, как ее домогался бывший старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин. Слова спортсменки передает «Чемпионат.com».

В интервью изданию 17-летняя биатлонистка заявила, что Тутмин четырежды предлагал ей вступить с ним в интимную связь. В одном из эпизодов Моисеевой удалось сделать аудиозапись разговора.

«Первый раз в Саранске. Второй раз, когда надо было подписать ведомость. Два месяца после этого я не была в его комнате, он жил с другими тренерами. В последний день январского сбора в Питере подходит: "Нужно поговорить. Дай свой номер". Я предложила поговорить сразу, зачем телефон? Он сказал: "В 9 зайдешь ко мне". Там я сделала запись. Четвертый раз он звал меня в марте, но я не пошла», — рассказала Моисеева.

На записи разговора с 39-летним наставником, попавшей в распоряжение редакции «Чемпионат.com», не звучит прямых указаний на интим, однако Тутмин открыто смеется над желанием спортсменки добиваться всего своими силами и призывает ее «не юлить».

«Все можно изменить. И зарплату изменить, и спортивный принцип, и отношение изменить. Будет совсем все по-другому», — говорит на записи мужской голос, предположительно, принадлежащий тренеру.

Об истории Моисеевой впервые стало известно ранее 26 апреля. Биатлонистка сообщила о домогательствах со стороны Тутмина, который впоследствии уволился из подмосковного центра, однако остался в профессии.

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