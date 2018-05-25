Хитрый кролик убежал от кошки и попался в когти совы

В США хитрому кролику удалось сбежать от кошки, но у него не получилось избежать когтей совы. Видео инцидента поделился YouTube-канал ViralHog.

В описании к ролику сказано, что он был снят в городке Браш Прейри, штат Вашингтон, 22 мая. Оператор признался, что сидел на заднем крыльце и стриг ногти, когда к нему подошла его кошка с кроликом в пасти. Тогда он решил снять ее на видео, «чтобы посмотреть, что произойдет дальше».

Как только кошка отошла в сторону, притворявшийся мертвым кролик резво вскочил и поскакал по лужайке. Домашний питомец кинулся за ним в погоню, но его добычу забрала внезапно спустившаяся с неба сова. Снявший видео американец охарактеризовал ролик как, «наверное, самую лучшую свою работу».

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