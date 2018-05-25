Американец пожаловался на исчезновение дома

Американец Роджер Пеннингтон (Roger Pennington) пожаловался в полицию на исчезновение загородного дома. Об этом сообщил новостной портал WBKO.

Мужчина признался, что приобрел жилье в глуши штата Огайо у озера, чтобы коротать там дни после выхода на пенсию. «А еще я его купил, потому что там кругом лес, а я люблю лес», — добавил Пеннингтон.

Он уехал из дома 2 мая, а, вернувшись спустя неделю, обнаружил, что здания площадью 3,5 на 8,5 квадратных метра уже не было на месте. На пустыре лежал домашний скарб.

Мужчина также обнаружил, что цепь на воротах была срезана, а рядом лежало лезвие ножа. От участка уходили следы шин. Вместе со зданием также пропало имущество Пеннингтона, которое он оценил в полторы тысячи долларов. «Это личные вещи, из-за пропажи которых я, наверное, переживаю больше, чем из-за дома», — отметил американец.

Он предполагает, что дом мог забрать человек, у которого в свое время сооружение отобрали за долги. «Если бы они связались со мной, у них был бы шанс забрать его», — заявил Пеннингтон. Полиция заявила, что ведет дело о пропаже дома.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!