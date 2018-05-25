Главы Московской области и Хоккайдо договорились о межрегиональных связях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор японской префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси подписали Протокол о начале межрегиональных связей, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы очень рассчитываем, что наше партнерство будет плодотворным. У нас есть много тем. И здесь наши отечественные инвесторы в партнерстве с японскими коллегами заявились на реализацию местных проектов — это очень приятно», — сказал Воробьев. «Для нас очень важно вносить свою лепту и наполнять это соглашение с вами конкретными делами», — подчеркнул он.

Харуми Такахаси отметила, что Хоккайдо обладает уникальными технологиями по сооружению зданий в северных климатических условиях и готово поделиться своими опытом с Подмосковьем. Кроме того, регионы будут сотрудничать в таких сферах, как медицина, туризм, спорт.

«Из приоритетных направлений нашего сотрудничества я прежде всего хотела бы отметить здравоохранение. В Хоккайдо имеется три медицинских университета, в этот раз вместе со мной сюда приехал ректор вуза из Саппоро, который славится своей технологией регенеративной медицины и онкотерапией», — сказала Такахаси. «Московская область обладает очень хорошими туристическими ресурсами, здесь есть Золотое кольцо. А на Хоккайдо имеются хорошие лыжные базы и качественный снег, который любят лыжники мира», — сказала она.

В завершение встречи губернаторы обменялись памятными подарками. Андрей Воробьев подарил госпоже Такахаси павловопосадский платок.

2018-й объявлен перекрестным Годом России и Японии. В регионах обеих стран проходят масштабные мероприятия в сферах политики, экономики, науки, образования, спорта и культуры.