Американка выставила свой позор напоказ и неожиданно встретила поддержку

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Калли Берри

Американка Калли Берри (Kallie Berry) поделилась в Twitter стыдной историей о том, как она обмочилась при бывшем парне. Вместо осуждения девушка получила поддержку тысяч пользователей.

«Я выпила слишком много пива около полумесяца назад и описалась. Я устала от того, что бывший парень шантажирует меня этой историей, так что теперь все знают», — написала Берри. Ее публикация набрала более 19 тысяч репостов и 262 тысячи лайков.

Тысячи пользователей по всему миру поддерживали девушку, рассказывая конфузные истории из жизни. «Однажды в состоянии интоксикации я думала, что я молочный коктейль, и была готова расплескаться по дороге домой», — разоткровенничалась подписчица под псевдонимом tess. «Я думал, это нормально», — пошутил пользователь Ник МакЛин (Nick McLean).

Многих девушек разозлил тот факт, что молодой человек Берри шантажировал ее нелицеприятной историей. Они вспомнили, чем «отличились» их бывшие возлюбленные. «Просыпаюсь однажды, а мой парень писает на комод. И кричит: "Что?" Продолжает мочиться, а потом оглядывается и говорит: "О!"» — вспомнила одна из девушек в треде. «Знала девчонку в универе, которая писала сама в кровать бойфренда, а затем уверяла его, что это он», — рассказала другая. «Мой бывший писал в мою кровать… Так что…» — пожаловалась еще одна девушка.

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