«Сепаратиста» опробовали в Донбассе

Видео: WarGonzo / YouTube

Проект WarGonzo опубликовал на YouTube видео испытаний комплекса «Сепаратист» — крупнокалиберной винтовки с оптическим прицелом, разработанной в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

В ролике показана стрельба из «Сепаратиста» тремя типами снарядов (как бронебойными, так и фугасными) по различным целям — кирпичной кладке и корпусу легкобронированного транспортера МТ-ЛБ.

Испытывавший комплекс корреспондент отметил слабую отдачу при выстреле. Создатели комплекса, по его словам, отказываются объяснять, за счет чего удалось достичь этого.

О разработке в ДНР «Сепаратиста» стало известно в феврале этого года. Сообщалось, что прицельная дальность оружия составляет три тысячи метров, а боеприпасы для него сопоставимы со снарядами для зенитной установки ЗУ-23.

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