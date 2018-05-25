Щупанье собачьих гениталий в детском фильме вызвало скандал

Создатели фильма для детей «Псы под прикрытием» вырежут скандальные сцены, в которых ветеринар проверяет гениталии собаки. Кадры посчитали неподобающими для показа несовершеннолетним, передает CNN.

Главным критиком ленты выступил Национальный центр сексуального образования США. Директор организации Дон Хокинс заявил, что сцена с гениталиями демонстрирует ту же технику, которую педофилы используют, чтобы совратить детей: собаке, которая не хочет, чтобы ее половой орган трогали, говорят «думать о чем-то хорошем» и обещают награду за терпение.

«Нормы в детских фильмах должны быть гораздо строже, там не должно быть запутывающих идей, продвигающих нежелательное щупанье гениталий», — подчеркнул Хокинс.

Создатели ленты также принесли извинения всем родителям, которые посчитали, что сцена может нанести вред их детям.

«Псы под прикрытием» режиссера Раджи Госнелла рассказывает о работе детектива и его напарника — говорящего пса Макса. Российская премьера ленты запланирована на 31 мая.

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