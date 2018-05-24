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Моргана Фримена обвинили в недостойном поведении

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Морган Фримен

Американского актера Моргана Фримена обвинили в неоднократном приставании к младшему персоналу киностудий. Об это сообщает CNN.

Помощник продюсера фильма «Уйти красиво», имя которой не разглашается, заявила, что летом 2015 года, когда она в составе съемочной группы приступила к работе над комедией с участием Майкла Кейна, Алана Аркина и Моргана Фримена, последний домогался ее в непристойной форме.

По словам женщины, эта работа превратилась для нее в несколько месяцев сексуального преследования. Фримен почти ежедневно подвергал ее нежелательным касаниям и унизительным комментариям о фигуре и одежде. По словам потерпевшей, однажды актер положил руку на нижнюю часть ее спины и погладила поясницу, а в другом эпизоде «пытался поднять юбку и спросить, надела ли я нижнее белье».

По сведениям других источников, которые цитирует CNN, неприемлемое поведение Фримена не ограничивалось этим фильмом. Женщина, которая была старшим сотрудником производственного отдела фильма «Иллюзия обмана» в 2012 году, заявила, что Фримен неоднократно издевался над ней и ее помощницей, комментируя их внешний вид в непристойной форме.

В связи с обвинениями репортеры СNN обратились к десяткам людей, которые работали с Фрименом, большинство из которых заявили, что никогда не были свидетелями сомнительного поведения актера и что он всегда был непревзойденным профессионалом как на съемочной площадке, так и в офисе. Актер, в свою очередь, пока никаких комментариев не дал.

Карьера 80-летнего обладателя «Оскара» Моргана Фримена охватывает почти пять десятилетий. Он также лауреат премии «Серебряный медведь» и обладатель двух «Золотых глобусов». В числе самых известных актерских работ Фримена такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Семь», «Счастливое число Слевина», «Малышка на миллион» и «Пока не сыграл в ящик».

3 мая этого года Американская киноакадемия исключила из своих рядов режиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах. В октябре 2017 года из академии исключили по тем же причинам продюсера Харви Вайнштейна.

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