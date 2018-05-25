Путин рассказал о вредящих самим себе США

США, чиня препятствия другим странам при расчетах в долларах, создают проблемы сами себе и подрывают доверие к доллару как к главной резервной валюте. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарной панели «Бизнес-диалог Россия-Япония» в рамках ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Препятствия, которые подчас создают наши американские коллеги при расчетах в долларах — это, на мой взгляд, большая ошибка с их стороны. Потому что они, они, безуспешно пытаясь решить текущие конъюнктурные политические вопросы, подрывают доверие к американской валюте как к единственной, по сути, резервной мировой валюте», — сказал он.

Российский лидер отметил, что «все без исключения государства начинают задумываться о том, как уйти от монополии американской валюты, как обеспечить нормальное функционирование своих финансовых институтов. Я думаю, что наши американские друзья должны задуматься».

В марте 2018 года Россия увеличила вложения в американские казначейские облигации впервые за четыре месяца. Инвестиции в долговые бумаги США выросли на 2,3 миллиарда долларов — до 96,1 миллиарда. В феврале, январе и декабре вложения снижались на 3,1 миллиарда, 5,3 миллиарда и 3,5 миллиарда долларов соответственно.

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