Новый российский парусник сможет выходить в океан

Парусник, который планируется построить для Военно-морского флота (ВМФ) России по программе кораблестроения до 2050 года, сможет выходить в открытый океан. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, передает ТАСС.

«Этот корабль будет способен выходить, помимо морской зоны, еще и в океанскую с целью практики курсантов», — сказал он.

Королев отметил, что при строительстве морского судна используют традиции и опыт парусного судостроения. Однако точных сроков строительства и планируемого водоизмещения парусника он не сообщил.

В 2016 году заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что ВМФ России может построить новый учебный парусный корабль для подготовки курсантов военно-морских училищ. По его словам, имеющихся учебных кораблей хватает для решения текущих задач подготовки курсантов. Несмотря на это, строительство парусника всё равно планируется.

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