Наука и техника
 
Последние новости
Трамп раскритиковал расследование дела о «российском вмешательстве»
Тысячи людей захотели наказания для травмировавшего Салаха капитана «Реала»
Джонни Депп захотел в мавзолей Ленина
Возможному уходу Роналду из «Реала» нашлось объяснение
В Европе захотели запретить пластиковую посуду
Россиянку проучили за жалобы на неблагоустроенную детскую площадку
Футболист ЦСКА выкупил из тюрьмы 40 заключенных
Названы лучшие книги за последние полвека
«Мост глупости» поймал юбилейную жертву
Новости партнеров

Новый российский парусник сможет выходить в океан

Перейти в «Мою Ленту»

Парусник, который планируется построить для Военно-морского флота (ВМФ) России по программе кораблестроения до 2050 года, сможет выходить в открытый океан. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, передает ТАСС.

«Этот корабль будет способен выходить, помимо морской зоны, еще и в океанскую с целью практики курсантов», — сказал он.

Королев отметил, что при строительстве морского судна используют традиции и опыт парусного судостроения. Однако точных сроков строительства и планируемого водоизмещения парусника он не сообщил.

В 2016 году заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что ВМФ России может построить новый учебный парусный корабль для подготовки курсантов военно-морских училищ. По его словам, имеющихся учебных кораблей хватает для решения текущих задач подготовки курсантов. Несмотря на это, строительство парусника всё равно планируется.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определен облик российской АПЛ пятого поколения «Хаски»
ВМФ России задумался о постройке учебного парусника
ВМФ России обзаведется новейшими ракетными кораблями
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0225 мая

Долбит нормально

Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
23:2326 мая

Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин

07:1824 мая

Объяснено загадочное исчезновение древних американцев

21:0825 мая

В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого»

Наука и техника00:0314 мая
F-35 Lightning II

Смерть с небес

Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
19:5225 мая

Начались госиспытания новейшего МиГ-35

03:4318 мая

«Росатом» взялся за разработку ядерных реакторов для военных целей

20:4626 мая

Названа неожиданная польза жевательной резинки

Наука и техника

Кина не будет

Игры стали искусством и начали поднимать неудобные темы. Как это случилось?
12:4425 мая

Пентагон отчитался о создании сверхсветового двигателя

17:0525 мая

Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски»

10:3825 мая

Назван эффективный способ бросить курить

Россия
«Это нападки на белого гетеросексуального мужчину»
До чего довел российских мужиков сексизм и патриархат
Путин счел необходимым общественный контроль за работой правительства
«Когда спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно»
Российским школьникам начнут рассказывать об инцесте, изменах и правильной семье
Захарова обвинила следствие по «Боингу» в идеологической ангажированности
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
«Муж душил веревкой от ее же крестика»
Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее
Канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост
Все материалы
Мир
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Сноуден заявил о любви Трампа к Путину
Израиль признался в ударе по сектору Газа
Япония решила «поставить точку» в мирном договоре с Россией
В США рассказали о бое с ЧВК Вагнера
В России рассказали о судьбе заподозренных в уничтожении «Боинга» военных
Россия потребовала от Британии извинений
Все материалы
Бывший СССР
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
На Украине нашли способ уничтожить Россию
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Названы сроки вступления Грузии в НАТО
Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза
Грузия переименовала Литву
Все материалы
Экономика
Первый Корсар
Он сколотил состояние на смерти. Его детище держит госдолг США
Россия и Иордания продолжат развивать сотрудничество в ядерной энергетике
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
ННК обсудила с руководством КНР проект разработки Пайяхских месторождений
Иордания нашла замену совместному с Россией проекту АЭС
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Россия выплатит Турции миллиард долларов
Все материалы
Силовые структуры
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В МВД презентовали электрошоковый щит
Гадалка вынудила владельцев «Нота-банка» украсть миллионы
Несломленный зоной вор в законе Бадри Кутаисский стал козырем силовиков
Покровителю уличных воров Москвы велели угомониться перед ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Собирание земель вокруг Москвы — миф»
Кто на самом деле создал Россию
Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин
В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого»
Начались госиспытания новейшего МиГ-35
Названа неожиданная польза жевательной резинки
Все материалы
Спорт
Мохаммед Салах покидает поле в финале Лиги чемпионовДрама по-королевcки
Слезы Салаха и шикарный гол Бэйла — драка в Киеве завершилась триумфом «Реала»
Возможному уходу Роналду из «Реала» нашлось объяснение
Тысячи людей захотели наказания для травмировавшего Салаха капитана «Реала»
Адвоката Родченкова возмутило отношение ФИФА к России
Футболист ЦСКА выкупил из тюрьмы 40 заключенных
Медведева рассказала о самом трудном выборе в жизни
В результатах Овечкина нашли заслугу жены
Все материалы
Культура
Харви ВайнштейнВошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование
Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили
Озолотить Билла
Умер создатель культовых киноплакатов XX века
Чуи, мы в коме
Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
Спектакль «Пытки» «Театра.doc» отменили после звонка из ФСБ
Шнуров довел петербуржцев до бессонницы
Шнуров объявил о разводе с женой
Вандал назвал причину повреждения картины Репина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Ученые убедились в бесполезности Tinder для поиска случайного секса
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Маск перепутал россиян с украинцами
В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram
Все материалы
Ценности
Туркменский Сталин
Он назвался великим вождем и превратил свою страну в Северную Корею с пингвинами
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Женщин заставили переплачивать за белые футболки
Нежить
Кому нужны виртуальные персонажи и могут ли они захватить мир
Дешевая косметика оставила белую девушку черной
Подсчитано состояние Джиджи Хадид
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете
Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире
Определено самое привлекательное для путешествий гражданство
Мужчины унизили женщину-пилота
Все материалы
Из жизни
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Американец пожаловался на исчезновение дома
Цыганская свадьба оставила владельцев испанского ресторана без денег
Американский город накрыло облако пепла из человеческих останков
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Все материалы
Беспроблемные автомобили
Рейтинг машин, которые не требуют частых визитов к дилеру
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
«Майбах» из пикапа
Как сделать из американского пикапа седан за 300 000 долларов
«Камри» на раме. Часть 2
Эксплуатация и стоимость владения Toyota Fortuner. Подводим итоги длительного теста
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»
Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России
Dodge возродит суперкар Viper без мотора V10
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы