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Водитель Hummer взбесился и наехал на капот мешавшего ему джипа

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В Санкт-Петербурге водитель Hummer пытался объехать неудачно припаркованный во дворах внедорожник, рассвирепел и пошел на таран. Видеозапись инцидента опубликована в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобилист на своей машине несколько раз таранит впереди стоящий Land Rover, серьезно повреждая ему бампер, фару и капот. За этим наблюдают прохожие, в том числе несколько детей, слышны возмущенные крики.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло днем в воскресенье, 27 мая, возле школы. За рулем Hummer сидел 55-летний местный житель Игорь Смирнов. По словам очевидцев, в салоне его автомобиля находились дети.

Издание отмечает, что водитель проживает в одном из соседних с школой домов. За последние три года он попадал в ДТП не менее десяти раз, ранее судим за побои. Авторы видео утверждают, что Hummer управлял депутат Пушкинского района. В списке районного совета депутатов Смирнов не упоминается.

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