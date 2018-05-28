Жириновский вступился за Вайнштейна

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что обвиненный в изнасиловании американский кинопродюсер Харви Вайнштейн является очень талантливым человеком, а таким людям свойственно иметь отклонения в поведении. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 28 мая.

«Ему нужна какая-то отдушина, какой-то должен быть допинг, иначе он… ни одного "Оскара" не получит. Вот что [лучше] — получить 80 "Оскаров" и быть обвиненным, употреблять наркотики, много сексуальных контактов или чистый, спокойный тюфтя идет с сумкой с хозяйственной в магазин и в детский сад за ребенком?» — сказал Жириновский на встрече с молодежью в Госдуме.

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Либерал-демократ выразил мнение, что выдающиеся произведения искусства создают люди с «особыми наклонностями». В качестве примера политик сослался на слухи о гомосексуальной ориентации композитора Петра Чайковского.

По данным агентства, одна из присутствующих в зале заявила о некорректном сравнении Вайнштейна с Чайковским, так как инцидентов, связанных с насилием со стороны композитора, не было.

В свою очередь Жириновский обратил внимание на тот факт, что женщины сами приходили к американскому кинопродюсеру. «Если бы Вайнштейн схватил молодую актрису прямо в студии и изнасиловал — вот зверь. Он этого не делал», — отметил он.

25 мая стало известно об аресте голливудского продюсера, которого обвинили в домогательствах и изнасилованиях более 70 женщин. Его отпустили на свободу под залог в один миллион долларов.

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