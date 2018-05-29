Шотландский камерный оркестр выбрал главным дирижером 30-летнего россиянина

Шотландский камерный оркестр (Scottish Chamber Orchestra) официально назначил Максима Емельянычева своим следующим главным дирижером. Об этом сообщает сайт Slippeddisc.

В марте 2018 года Емельянычев заменял действующего главного дирижера Робина Таччиати, после чего SCO объявил о назначении россиянина в качестве шестого руководителя оркестра, действующего в сезоне 2019-2020 годов.

Максим Емельянычев родился в 1988 году в городе Дзержинске Нижегородской области в семье музыкантов. В 1995-2003 годах обучался в Нижегородской хоровой капелле мальчиков. В 2006 году он окончил Нижегородский музыкальный колледж им. М.А. Балакирева по специальностям фортепиано и дирижирование. В 2006-2011 годах обучался в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по специальности оперно-симфоническое дирижирование (класс народного артиста СССР, проф. Г.Н. Рождественского); которую окончил с отличием.

Мультиинструменталист Максим Емельянычев — лауреат нескольких конкурсов и фестивалей, среди них: III Всероссийский конкурс юных композиторов «Хрустальный камертон» (2001, Москва), Первый Международный конкурс клавесинистов имени А.М. Волконского (2010, Москва, 3-я премия), Международный конкурс Musica Antiqua в Брюгге (2010, Бельгия; клавесин, 2-я премия), I Международный конкурс пианистов Hans von Bülow в Майнингене (2012, Германия; дирижирование за роялем, 2-я премия).

Шотландский камерный оркестр сформирован в 1974 году. Среди главных дирижеров были Родерик Бройден, Юкка-Пекка Сарасте и Ивор Болтон. Американский скрипач и дирижер Джозеф Свенсен был главным дирижером с 1996 по 2005 год и теперь является почетным дирижером SCO. В октябре 2008 года SCO объявил о назначении Робина Тиччиати в качестве пятого главного дирижера оркестра, этот пост он занимал вплоть до нынешнего года, пока его не сменил Емельянычев.

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