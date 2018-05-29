Разметавший полицейские машины и скрывшийся без бампера водитель попал на видео

В Нью-Йорке остановленный полицейскими водитель решил скрыться, предварительно разметав несколько автомобилей. Видеозапись произошедшего опубликовал портал Pix 11.

Полицейские остановили Джорджа Лопеса (George Lopez) в 4 часа утра в одном из районов Манхэттена. Однако он наотрез отказался открывать дверь или окно машины.

На видеозаписи видно, что в то время, как полицейские пытались поговорить с мужчиной, тот нажал на газ и протаранил автомобиль сотрудников полиции. После этого он начал ездить по кругу, снося припаркованные рядом машины и попытался скрыться. От автомобиля Лопеса полностью отлетел бампер.

Как сообщили в полиции, нарушитель попытался скрыться, однако неподалеку от места происшествия врезался в автомобиль Toyota, вышел из машины и был арестован преследовавшими его полицейскими.

Водитель Toyota получил травмы и был доставлен в больницу. В медучреждение также попали три сотрудника полиции.

Лопесу предъявили обвинения в неосторожной езде, покидании места аварии, вождении под действием наркотических веществ и вождении без прав.

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