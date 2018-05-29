Тупорылая акула схватила подростка за ногу

В американском городе Коко-Бич, штат Флорида, тупорылая акула напала на 15-летнего жителя Техаса. Об этом сообщает издание The State.

Подросток, приехавший во Флориду на каникулы, купался в океане со своими племянниками и племянницами. Акула подплыла к нему, когда он стоял на мелководье, где вода достает лишь до колена. Хищная рыба укусила его за ногу.

Подростку помогли выбраться из воды и доставили в местную больницу, где ему оказали первую помощь. После этого его перевели в детскую больницу в городе Орландо и прооперировали. По словам хирурга, понадобилось «слишком много швов, чтобы их считать».

Несмотря на происшествие, семья пострадавшего не теряет надежды, что он сможет сходить в Disney World во Флориде.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

В апреле сообщалось, что австралийский рыбак Мэтт Дункан два часа боролся с тупорылой акулой, выловил ее и отпустил возле места для купания. Пользователи социальных сетей сочли его действия безрассудными.

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